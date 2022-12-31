128

Скончался бывший папа римский Бенедикт XVI — ему было 95 лет. Апостольский престол он занимал с 2005-й по 2013-й, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. В последние годы он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Отречение Бенедикта XVI стало первым в Ватикане за несколько веков — в 1415 году собор в Констанце принял отставку папы Григория XII, одновременно низложив антипап Бенедикта XIII и Иоанна XXIII, а единственным папой, который ранее добровольно отказался от трона, был Целестин V в 1294 году.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер — бывший мюнхенский архиепископ) также стал первым за несколько столетий римским папой из Германии, пишет business-gazeta.ru.