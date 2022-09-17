Шри-Ланка сожалеет из-за ареста самолета «Аэрофлота» и приносит России свои извинения.

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Министр транспорта республики Бандула Гунавардана назвал произошедшее чудовищной ошибкой, пишет РИА Новости.

Гунавардана пояснил, что самолет был арестован по решению суда. «Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — подчеркнул министр. Он добавил, что власти страны гарантируют: подобного больше не случится.

Airbus A330-300 «Аэрофлота» арестовали на Шри-Ланке 2 июня. Суд вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. Подробности происшествия не раскрывались, однако стало известно, что спор носит «чисто коммерческий характер и должен быть разрешен без участия государства». Тем не менее, в связи с произошедшим компания приостановила рейсы в Коломбо.