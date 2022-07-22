Шойгу прилетел в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, сообщил турецкий телеканал Haberturk. В 16:30 мск там планируется подписание соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна из черноморских портов. От Украины в Стамбул приехал министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает телекомпания TRT.

Церемония подписания соглашения пройдет во дворце Долмабахче. В ней также примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По данным Haberturk, документ подпишут министр обороны России и министр обороны Турции Хулуси Акар.

ТАСС со ссылкой на источники пишет, что в начале церемонии турецкий президент и генсек ООН вместе войдут в зал и сядут рядом друг с другом. Сначала с заявлением выступит господин Гутерриш, затем господин Эрдоган. После в зал пригласят Сергея Шойгу, Хулуси Акара и Александра Кубракова. Собеседник агентства отметил, что российский и украинский министры не будут находиться рядом.

Документ, который подпишет «четверка», будет регламентировать обязанности каждой стороны в отношении прохода сухогрузов из Черного моря в международные воды. «РИА Новости» писали, что контролировать проход судов по безопасным коридорам будет мониторинговая группа ООН. Турецкая Cumhuriyet сообщала, что этим займется координационный центр в Стамбуле.

Также представителям России, Украины, Турции и ООН необходимо решить, кто будет досматривать суда — в частности, для того, чтобы на них не провозили оружие. Украина не хочет, чтобы российские корабли заходили в ее территориальные воды, поэтому, ожидается, что досмотром будет заниматься Анкара.

Переговоры, предшествующие подписанию договора по украинскому зерну, прошли 13 июля. Тогда делегации от России, Украины, Турции и ООН также встретились в Стамбуле, пишет Коммерсантъ.