Семью украинских беженцев ограбили в Греции более чем на €1 млн

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В Греции грабители проникли в дом к семье беженцев из Украины и похитили драгоценности и наличные на сумму более чем €1 млн, сообщают "Известия" со ссылкой на греческий портал Pronews.

По данным издания, ограбление произошло утром 26 октября в одном из домов города Варкиз, где последние несколько месяцев проживала состоятельная семья украинских беженцев. В полицию обратилась 26-летняя девушка и сообщила, что грабители проникли в дом и украли драгоценности на €1 млн и $85 тыс. наличными. В это время ее родители находились за границей.

Как предполагают полицейские, грабители некоторое время следили за передвижениями семьи.

Фото: ru.freepik.com