Самолет рухнул на стоянку торгового центра в США

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Одномоторный самолет потерпел крушение в штате Техас. Воздушная машина упала и загорелась. По предварительным данным, пилот погиб.

Легкий самолет Mooney M20 разбился к северу от аэропорта Air Park-Dallas вечером, 21 ноября. Воздушный транспорт по неизвестным пока причинам рухнул на стоянку у торгового центра в американском городе Плано, сообщает CBS News.

После удара самолет загорелся, огонь перекинулся на припаркованные машины. По предварительным данным, на борту находился только пилот, в результате аварии он погиб. О других пострадавших пока не сообщается. Начато расследование причин инцидента, пишет Смотрим.