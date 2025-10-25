Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна

112

Редкое космическое явление – исчезновение колец Сатурна смогут наблюдать жители Самары на ночном небе. Такое случается один раз в 15 лет. Роскосмос поделился фотографией уникального космического явления. Ее удалось сделать на камеру, способную фиксировать невидимый свет, пишет Самарская газета.

На самом деле кольца у планеты никуда не исчезнут. Газовый гигант развернется под таким углом, что его знаменитые кольца станут едва заметными с Земли. Даже при использовании самых мощных телескопов они будут видны лишь как едва различимая линия. Астрономы получают возможность исследовать структуру колец, открывать новые спутники-пастухи и уточнять их массу благодаря этому явлению.

– Спутники‑пастухи — это небольшие естеств

Фото: phere.com