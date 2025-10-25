Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
С 1 января в России вырастут ставки таможенных сборов на импортные товары
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В Самаре восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна
Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные

Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна

25 октября 2025 21:58
112
Самарцы смогут наблюдать исчезновение колец Сатурна

Редкое космическое явление – исчезновение колец Сатурна смогут наблюдать жители Самары на ночном небе. Такое случается один раз в 15 лет. Роскосмос поделился фотографией уникального космического явления. Ее удалось сделать на камеру, способную фиксировать невидимый свет, пишет Самарская газета.

На самом деле кольца у планеты никуда не исчезнут. Газовый гигант развернется под таким углом, что его знаменитые кольца станут едва заметными с Земли. Даже при использовании самых мощных телескопов они будут видны лишь как едва различимая линия. Астрономы получают возможность исследовать структуру колец, открывать новые спутники-пастухи и уточнять их массу благодаря этому явлению.

– Спутники‑пастухи — это небольшие естеств

Фото: phere.com 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
114
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
187
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
289
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
397
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
452
Весь список