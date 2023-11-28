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С киргизского флага исчезнет "подсолнух"

28 ноября 2023 14:03
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С киргизского флага исчезнет "подсолнух"

Флаг Киргизии вскоре ждут изменения, которые уже одобрил профильный парламентский комитет. Лучи солнца на знамени республики предлагают сделать более узнаваемыми.

Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша (кирг. Верховного Совета – парламента Киргизии – ред.) поправки в закон "О государственных символах Кыргызской Республики", которые предусматривают изменение дизайна флага страны.

Напомним, что государственный символ республики был утвержден парламентом в марте 1992 года и сегодня на его красном полотнище изображен тундук (дымоход и световое окно, сферическая крестообразная конструкция, венчающая боз-үйюрту, киргизскую юрту – ред.) на фоне солнца. Тундук похож на символ тенгрианства – древней религии киргизов, а также символизирует домашний очаг, объединяющий все народы, живущие в Киргизии. А 40 лучей солнца на флаге обозначают 40 племен, объединенных в единый киргизский народ, пишет Смотрим.

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