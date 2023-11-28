С киргизского флага исчезнет "подсолнух"

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Флаг Киргизии вскоре ждут изменения, которые уже одобрил профильный парламентский комитет. Лучи солнца на знамени республики предлагают сделать более узнаваемыми.

Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша (кирг. Верховного Совета – парламента Киргизии – ред.) поправки в закон "О государственных символах Кыргызской Республики", которые предусматривают изменение дизайна флага страны.

Напомним, что государственный символ республики был утвержден парламентом в марте 1992 года и сегодня на его красном полотнище изображен тундук (дымоход и световое окно, сферическая крестообразная конструкция, венчающая боз-үйюрту, киргизскую юрту – ред.) на фоне солнца. Тундук похож на символ тенгрианства – древней религии киргизов, а также символизирует домашний очаг, объединяющий все народы, живущие в Киргизии. А 40 лучей солнца на флаге обозначают 40 племен, объединенных в единый киргизский народ, пишет Смотрим.