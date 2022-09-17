Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

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Сегодня, 16 сентября, Россия официально прекращает быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. К этой дате Институт права и публичной политики (внесен в реестр иноагентов) подготовил доклад об итогах членства России в Совете Европы. Его авторы подсчитали, что за 24 года Европейский суд по правам человека более 3 тыс. раз признал Россию нарушителем конвенции — и это каждое восьмое решение ЕСПЧ за все время его существования. Накануне Европейский суд вынес сразу 50 постановлений по жалобам россиян.

Дата окончательного прекращения действия конвенции в отношении россиян — 16 сентября — была определена Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) еще в марте при обсуждении последствий прекращения членства России в организации. Участие в конвенции, которая была ратифицирована Россией в 1998 году, позволяло россиянам жаловаться в ЕСПЧ. Теперь суд перестанет рассматривать жалобы, поданные против России на действия, совершенные после 16 сентября. Впрочем, российские власти уже приняли закон об отказе выполнять решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта — дня прекращения членства РФ в Совете Европы, пишет Коммерсантъ.