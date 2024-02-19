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Российские активы призвали конфисковать до выборов президента США

19 февраля 2024 14:04
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Российские активы призвали конфисковать до выборов президента США

Западу нужно успеть конфисковать российские активы до выборов президента США в ноябре этого года.

Такое мнение высказала премьер Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times. Она считает, что ситуация перед выборами всегда беспокойна, поэтому "важные дела" необходимо сделать как можно скорее.

Газета отмечает, что заявления Каллас являются еще одним подтверждением страха западных политиков перед возможным возвращением к власти Дональда Трампа. Ранее Он обещал изменить политику США в отношении обязательств внутри блока НАТО и конфликта на Украине.

Каллас по-прежнему убеждена, что потеря 300 миллиардов долларов нанесет значительный ущерб экономике РФ, пишет Смотрим.

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