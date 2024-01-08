Режиссер Нолан получил американскую премию «Золотой глобус» за фильм «Оппенгеймер»

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Режиссер Кристиан Нолан с шестой попытки получил американскую премию «Золотой глобус» за фильм «Оппенгеймер». Он был признан лучшим режиссером 2023 года, сообщается на странице премии в социальной сети X.

В этой категории он обошел Мартина Скорсезе, Селин Сон, Гретту Гервиг с ее знаменитой «Барби», Брэдли Купера и Йоргоса Лантимоса.

Награду за лучшую мужскую драматическую роль получил сыгравший в картине Нолана актер Киллиан Мерфи. Его соперниками стали Эндрю Скотт из фильма «Мы всем чужие», Колман Доминго из картины «Растин», Барри Кеоган, сыгавший в фильме «Солтберн», Брэдли Купер («Маэстро») и Леонардо Ди Каприо, сыгравший в картине Скорцезе.

Лучшим кинокомпозитором года по версии «Золотого глобуса» стал написавший саундтрек к «Оппенгеймеру» Людвиг Йоранссон.

До этого Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за роль в «Оппенгеймере».

Таким образом, всего картина получила четыре «Золотых глобуса», пишет Газета.