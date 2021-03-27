Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

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"Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан" – отметил глава государства.

По словам президента, сейчас на росгвардейцев ложится особенно серьезная нагрузка из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед ними задач.

Росгвардия была образована 5 апреля 2016 года на базе внутренних войск МВД. Профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации – отмечается 27 марта.