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Протестующие в Вашингтоне сорвали утверждение победы Байдена

7 января 2021 10:43
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Как протестующие в Вашингтоне сорвали утверждение победы Байдена

Официальная процедура по утверждению итогов президентских выборов в США оказалась под угрозой срыва, когда протестующие у стен Капитолия соратники Дональда Трампа прорвались через оцепление полиции и вошли в здание.

Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроила протесты у Капитолия, а затем часть из них прорвалась в здание, где конгрессмены собирались подвести черту под результатами президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Как отмечает CNN, этот штурм стал первым вторжением в здание конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году.

Многие американские политики назвали происходящее попыткой переворота и возложили ответственность за случившееся на действующего главу государства.

Митинг в Вашингтоне

Десятки тысяч сторонников Трампа собрались в центре Вашингтона днем 6 января. Через некоторое время начались столкновения с полицией, протестующие пытались попасть в здание Капитолия.

Правоохранители применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одна женщина получила тяжелое ранение и позже скончалась в больнице. Затем стало известно о еще трех погибших.

Многие офисы из зданий конгресса эвакуировали.

Штурм Капитолия

Одним из первых о вторжении манифестантов в Капитолий сообщил в Twitter сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Сенат неожиданно прервал заседание: председатель постучал молотком по столу и объявил, что работа временно прерывается. В это время сторонники Трампа окружили здание, некоторые вскарабкались на стены, проникли на балконы и непосредственно к входу.

Следом прервала заседание и палата представителей, конгрессменов эвакуировали. Вице-президента Майка Пенса также перевезли в безопасное место.

Вместе с парламентариями эвакуировали и бюллетени с итогами голосования выборщиков.

"Насилие и анархия неприемлемы"

Конгрессмены раскритиковали происходящее и призвали протестующих к порядку.

"Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно", — написал в Twitter сенатор Том Коттон.

"Пожалуйста, если вы вокруг Капитолия, уважайте правоохранителей и мирно разойдитесь", — обратился к подписчикам сенатор Рон Джонсон.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила Капитолий от протестующих.

Обращение Трампа

Действующий президент распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне.

Он обратился к протестующим в Twitter и попросил их действовать мирно. "Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!" — написал Трамп.

Хотя, выступая перед тысячами сторонников на митинге, он сам призвал их идти к зданию конгресса.

Призыв Байдена

Избранный президент Джо Байден, со своей стороны, призвал протестующих отступить и "дать дорогу демократии".

"Это не отражает Америку и это должно закончится сейчас же", — сказал он.

Трамп, по словам Байдена, должен выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады Капитолия. "Достаточно!" — сказал избранный президент. Он добавил, что "шокирован происходящим", и потребовал от действующего президента сделать все необходимое.

Видеообращение Трампа

Вслед за этим Трамп выступил с новым призывом к митингующим, но оформил его уже как видеообращение, которое опубликовал у себя в Twitter. Он вновь призвал их к миру и порядку.

"У нас были выборы, которые у нас украли <…> Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал <…> Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные <…> Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром", — сказал действующий президент.

Освобождение Капитолия

Ближе к вечеру правоохранителям удалось освободить здание конгресса от протестующих. По данным полиции, задержали не менее 13 человек. Все они приехали в столицу из других городов.

В Вашингтоне ввели комендантский час. Глава полиции города Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Реакция международного сообщества

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал беспорядки у Капитолия "шокирующими событиями" и призвал к соблюдению итогов президентских выборов.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает происходящее в Вашингтоне посягательством на демократию и призывает уважать выбор американского народа.

Национальный комитет Республиканской партии США осудил беспорядки

Его британский коллега Доминик Рааб заявил, что попыткам с помощью насилия помешать передаче власти в США нет оправдания.

Немецкий МИД рекомендовал своим гражданам не посещать центр Вашингтона, особенно район Капитолийского холма, так как "нельзя исключать насилия с применением огнестрельного оружия".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что верит в американские институты и демократию, в основе которой лежит мирная передача власти Джо Байдену.

Глава Евросовета Шарль Мишель также выразил уверенность, что в США смогут обеспечить мирную передачу власти избранному президенту, а происходящее у Капитолия назвал "шоком".

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что происходящее в Капитолии шокирует и показывает, куда ведет политика, направленная на эскалацию напряженности в обществе, а министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что события в Вашингтоне дают плохой пример развивающимся демократиям, сообщает РИА Новости.

Фото © РИА Новости

 

 

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