Президент Ирана и глава МИД страны погибли в авиакатастрофе

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Все пассажиры вертолета президента Ирана погибли, сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.

Вертолет лидера государства Эбрахима Раиси врезался в гору и полностью сгорел при крушении, пишет nsn.fm.

На борту помимо президента Ирана находились глава МИД страны, а также республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с послом Ирана на фоне крушения вертолета Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».