Я нашел ошибку
Главные новости:
S7 Airlines запускает рейсы из Самары в Азербайджан
S7 Airlines запускает рейсы из Самары в Азербайджан
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
В Ставропольском районе грузовик сбил мотоциклиста
В Ставропольском районе грузовик сбил мотоциклиста
Дептранс Самары предложил электросамокатам замедлиться до 15 км/ч
Дептранс Самары предложил электросамокатам замедлиться до 15 км/ч
Организован перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид
Организован перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид
Впервые в Самарском университете им. Королева выпускники защищают дипломы в форме стартапов
Впервые в Самарском университете им. Королева выпускники защищают дипломы в форме стартапов
В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у водителя из Таганрога поддельное удостоверение
В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у водителя из Таганрога поддельное удостоверение
Больше половины самарцев будут делать ремонт самостоятельно
Больше половины самарцев будут делать ремонт самостоятельно
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.83
0.15
EUR 87.21
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Появились кадры с новой операционной системой Windows

16 июня 2021 09:43
146
Появились кадры с новой операционной системой Windows

В сети до анонса появились скриншоты новой операционной системы от Microsoft, которая может получить название Windows 11. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил The Verge.

Предположительно, у операционной системы обновится дизайн. Так, значки приложений переместятся в среднюю часть панели задач, окна будут иметь закругленные углы, а кнопка «Пуск» станет проще по сравнению с предыдущей версией, пишет «Федеральное агентство новостей».

При вызове раздела о системе пользователи будут видеть окно с надписью «Windows 11». По словам редактора The Verge Тома Уоррена, который заявил о подлинности скриншотов, в новой версии можно будет быстро сдвигать окна к краям экрана, чтобы выводить несколько приложений. Уоррен добавил, что новый пользовательский интерфейс и меню «Пуск» очень похожи на то, что изначально было в Windows 10X, пишет «Газета.ру».

Как пишет «Ридус», текущая версия операционной системы — Windows 10 — будет поддерживаться до 13 декабря 2022 года, а «конец пути» для Windows 10 в целом наступит через четыре года — 14 октября 2025 года.

8 июня сообщалось, что американская корпорация Microsoft в течение нескольких недель не будет обновлять Windows 10. Приостановку обновлений объяснили в корпорации необходимостью их тестировки, пишут "Известия".

Фото: theverge.com

Теги: Windows операционные системы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первые смартфоны с российской операционной системой Аврора покажут летом
02 июня 2021, 09:28
Первые смартфоны с российской операционной системой Аврора покажут летом
Она разработана компанией, принадлежащей Ростелекому. В стране
797
Microsoft анонсировала новое поколение Windows
31 мая 2021, 09:39
Microsoft анонсировала новое поколение Windows
Глава компании Сатья Наделла также намекнул на скорую презентацию Электронные технологии
4886
В центре внимания
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
16 июня 2021  11:22
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
88
В Самарской области завершена посевная кампания
16 июня 2021  11:11
В Самарской области завершена посевная кампания
78
Снова желтый уровень опасности объявили в Самарской области
16 июня 2021  10:28
Снова желтый уровень опасности объявили в Самарской области
122
Губернатор подчеркнул, что Правительство Самарской области эффективно взаимодействует с правоохранительными органами и контрольно-надзорными ведомствами.
15 июня 2021  21:07
Дмитрий Азаров и заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
506
Вызывает опасения тот факт, что в ряде регионов РФ ситуация развивается не самым благоприятным образом.
15 июня 2021  20:35
Заседание оперштаба СО: Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в регионе
1546
Весь список