Появились кадры с новой операционной системой Windows

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В сети до анонса появились скриншоты новой операционной системы от Microsoft, которая может получить название Windows 11. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил The Verge.

Предположительно, у операционной системы обновится дизайн. Так, значки приложений переместятся в среднюю часть панели задач, окна будут иметь закругленные углы, а кнопка «Пуск» станет проще по сравнению с предыдущей версией, пишет «Федеральное агентство новостей».

При вызове раздела о системе пользователи будут видеть окно с надписью «Windows 11». По словам редактора The Verge Тома Уоррена, который заявил о подлинности скриншотов, в новой версии можно будет быстро сдвигать окна к краям экрана, чтобы выводить несколько приложений. Уоррен добавил, что новый пользовательский интерфейс и меню «Пуск» очень похожи на то, что изначально было в Windows 10X, пишет «Газета.ру».

Как пишет «Ридус», текущая версия операционной системы — Windows 10 — будет поддерживаться до 13 декабря 2022 года, а «конец пути» для Windows 10 в целом наступит через четыре года — 14 октября 2025 года.

8 июня сообщалось, что американская корпорация Microsoft в течение нескольких недель не будет обновлять Windows 10. Приостановку обновлений объяснили в корпорации необходимостью их тестировки, пишут "Известия".

Фото: theverge.com