После фестиваля огня в Иране пострадали тысячи человек

221

Число людей, пострадавших в Иране во время предновогоднего праздника огня, превысило 3200 человек, погибли 14 человек.

Праздник Чахаршанбе-Сури знаменует собой приход весны и возрождение природы. Он отмечается в ночь на последнюю среду календарного года, однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции, вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них, сообщает ТАСС.

Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники – фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности.

На этот раз травмы получили 3253 человека, из них 189 лишились конечностей, у 1070 травмированы глаза, 981 получили ожоги, пишет Смотрим.