Португалия отказалась выплачивать репарации за колониальное прошлое

В заявлении правительства, которое приводит агентство, говорится, что нет программы конкретных действий по выплате компенсаций. Подчеркивается, что правительство хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении братских народов". Также отмечается, что премьер назвал отношения с бывшими колониями "по-настоящему прекрасными" и упомянул сотрудничество в сферах образования, языка, культуры, здравоохранении и экономики.

Процесс массового освобождения народов Африки от колониализма начался в 60-х годах прошлого века. В состав колониальной империи Португалии в разное время входили Ангола, Бразилия, Восточный Тимор, Кабо-Верде и Мозамбик, а также некоторые части Индии, пишет ТАСС.