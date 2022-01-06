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Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков

6 января 2022 10:38
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Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков

Десятки участников беспорядков в Алма-Ате ликвидированы в результате попытки штурма здания полиции. Об этом 6 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Ночью была предпринята попытка штурма здания полиции Алма-Аты, десятки нападавших ликвидированы», — отметили в пресс-службе.

Как отметила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в эти минуты в одном из районов Алма-Аты, где находятся административные здания.

«В квадрате улиц Масанчи, Карасай Батыра, Жамбыла, Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов», — цитирует ее «Интерфакс».

Утром 6 января сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли около 200 демонстрантов.

По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Позднее корреспонденты сообщили, что военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города. На месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

Также стало известно, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены. Так, у здания аэропорта Нур-Султана находится несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Охрана не пускает в зал вылета провожающих, там скопилась очередь.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки, пишут "Известия".

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.

 

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