Норвегия запретила посадку российского самолета с умирающим пассажиром

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Власти Норвегии отказали в экстренной посадке российскому самолету авиакомпании Nordwind, на борту которого находился умирающий пассажир.

По информации ряда Telegram-каналов, Boeing 777 вылетел из Москвы на кубинский курорт Варадеро в 11:25 18 декабря. Через несколько часов одному состояние одного из пассажиров резко плохо – у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

По словам пассажиров рейса, пилотам не разрешили приземлиться в одном из ближайших норвежских аэропортов. После этого экипаж сообщил, что самолет разворачивается и летит обратно в Москву. Воздушное судно приземлилось в Шереметьеве, пассажира экстренно госпитализировали.

Между тем власти Норвегии заявили, что разрешили российскому лайнеру использовать свое воздушное пространство, чтобы быстрее долететь обратно, пишет Смотрим.