Я нашел ошибку
Главные новости:
Пьяный водитель в Волжском районе представился сотрудникам автоинструктором
Пьяный водитель в Волжском районе представился сотрудникам автоинструктором
Десятки активистов провели акцию в память о погибшем псе Гаврюше в Самаре
Десятки активистов провели акцию в память о погибшем псе Гаврюше в Самаре
Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти
Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти
Путин побеждает на выборах с 87,21% голосов после обработки 90% протоколов
Путин побеждает на выборах с 87,21% голосов после обработки 90% протоколов
Сызранец нашел телефон подростка и сдал в ломбард
Сызранец нашел телефон подростка и сдал в ломбард
Охотник из Елховского района перепутал косулю с лисой
Охотник из Елховского района перепутал косулю с лисой
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
0.23
EUR 99.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Авторская экскурсия Вячеслава Вербового «Музыка жизни Эльдара Рязанова» приглашает самарцев
Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
Весь список
  • Персональные данные

Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти

18 марта 2024 09:50
37
Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти

Выборы в Израиле, на которых настаивают некоторые западные политические лидеры, приведут страну к поражению, заявил Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в потере совести. Об этом сообщает Financial Times.

Как уточняется, это заявление он сделал на заседании правительства перед встречей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Таким образом Нетаньяху фактически ответил лидеру демократического большинства в сенате США Чаку Шумеру, который ранее призвал к смене правительства в Израиле, пишет Смотрим.

Израильский премьер обвинил западных политиков в "плохой памяти" о нападении ХАМАС 7 октября.

"Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" – задал вопрос Нетаньяху.

Олаф Шольц прибыл в Израиль на переговоры. Канцлер ФРГ против проведения наземной операции в Рафахе. Большое количество жертв в результате ее проведения, по словам Шольца, затруднило бы любой мирный процесс в регионе. Нетаньяху заверил немецкую сторону, что эвакуация жителей Рафаха будет проведена до боев.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
18 марта 2024  09:10
Самарцы показали рекордную явку на выборах Президента России
74
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
17 марта 2024  20:33
В Самаре отметили Масленицу: ФОТО
911
На 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
17 марта 2024  17:28
Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках
504
На 10 часов утра воскресенья, 17 марта, явка в Самарской области составляет 60,94 %
17 марта 2024  11:38
На 10 часов утра воскресенья, 17 марта, явка в Самарской области составляет 60,94 %
730
Центры общественного голосования ждут новых участников викторины «За родное – за своё» – до конца дня есть шанс выиграть автомобиль и ценные призы
17 марта 2024  11:32
Центры общественного голосования ждут новых участников викторины «За родное – за своё» – до конца дня есть шанс выиграть автомобиль и ценные призы
1405
Весь список