Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти

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Выборы в Израиле, на которых настаивают некоторые западные политические лидеры, приведут страну к поражению, заявил Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в потере совести. Об этом сообщает Financial Times.

Как уточняется, это заявление он сделал на заседании правительства перед встречей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Таким образом Нетаньяху фактически ответил лидеру демократического большинства в сенате США Чаку Шумеру, который ранее призвал к смене правительства в Израиле, пишет Смотрим.

Израильский премьер обвинил западных политиков в "плохой памяти" о нападении ХАМАС 7 октября.

"Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" – задал вопрос Нетаньяху.

Олаф Шольц прибыл в Израиль на переговоры. Канцлер ФРГ против проведения наземной операции в Рафахе. Большое количество жертв в результате ее проведения, по словам Шольца, затруднило бы любой мирный процесс в регионе. Нетаньяху заверил немецкую сторону, что эвакуация жителей Рафаха будет проведена до боев.