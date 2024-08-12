На Земле усилилась магнитная буря

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Магнитная буря, накрывшая Землю, из средней стала сильной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.

"После 08:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3", — рассказал он.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Магнитная буря началась на Земле накануне вечером. Первоначально ей присвоили класс G1 — слабая, но к утру она достигла среднего уровня, G2. По прогнозу специалистов, буря продлится до конца дня 12 августа.

На прошлой неделе на Солнце произошли несколько мощных вспышек класса Х. Последнюю зафиксировали вечером 8 августа, ее максимум пришелся на 22:35 мск. Силу вспышки ученые оценили в Х1,3, пишет РИА Новости.