На Солнце произошла вспышка высшего балла

Около 10 часов по московскому времени ученые зафиксировали новую мощную вспышку на Солнце высшего балла Х.
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, скорее всего, вспышка произошла в области Солнца, которая пока еще только частично видима с Земли. Те центры активности, которые находятся на обращенной к нашей планете стороне Солнца, не имеют достаточной энергии для такого выброса.
"Не исключено, что к Земле возвращается активная область №3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая и сейчас совершившая полный оборот вокруг оси Солнца и снова появляющаяся на видимой стороне", – отметил ученый.
Спровоцирует ли произошедшая вспышка магнитные бури на Земле, ученые пока не могут предсказать, так как взрывной центр еще слишком далеко от линии Солнце-Земля, пишет Смотрим.