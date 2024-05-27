На Солнце произошла вспышка высшего балла

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Около 10 часов по московскому времени ученые зафиксировали новую мощную вспышку на Солнце высшего балла Х.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, скорее всего, вспышка произошла в области Солнца, которая пока еще только частично видима с Земли. Те центры активности, которые находятся на обращенной к нашей планете стороне Солнца, не имеют достаточной энергии для такого выброса.

"Не исключено, что к Земле возвращается активная область №3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая и сейчас совершившая полный оборот вокруг оси Солнца и снова появляющаяся на видимой стороне", – отметил ученый.

Спровоцирует ли произошедшая вспышка магнитные бури на Земле, ученые пока не могут предсказать, так как взрывной центр еще слишком далеко от линии Солнце-Земля, пишет Смотрим.