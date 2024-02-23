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На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

23 февраля 2024 11:21
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на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

Крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце космическими мониторами сегодня ночью между 01.00 и 02.00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечный цикл длится примерно 12 лет, в его ходе солнечная активность может ослабевать или усиливаться. Ранее в лаборатории сообщили РИА Новости, что максимум нынешнего цикла наступит в 2024-2025 годах.

"Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности", - говорится в сообщении.

В лаборатории пояснили, что на Солнце сейчас происходит один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Новая вспышка стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за 24 часа.

 

 

 

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