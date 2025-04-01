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На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram и TikTok

1 апреля 2025 09:19
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На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в Telegram и TikTok

IT-компания «Лаборатория Касперского» сообщила о выявлении опасного вируса в смартфонах на платформе Android, предоставляющего злоумышленникам доступ к криптовалюте и аккаунтам пользователей. Так, вирус может украсть аккаунты в соцсетях Telegram и TikTok. 

«„Лаборатория Касперского“ обнаружила вирус в смартфонах на платформе Android, который дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над телефоном», — заявили в компании. Информацию передает РБК

Вирус является модифицированной версией троянской программы Triada, которая обнаружена в поддельных версиях популярных моделей смартфонов. Этот троян интегрируется в прошивку устройств, проникая в каждый процесс, выполняемый на телефоне. Программа способна осуществлять кражу криптовалют, учетных данных пользователей в мессенджерах и социальных сетях, таких как Telegram и TikTok, а также отправлять сообщения от имени жертвы, манипулировать номерами во время телефонных звонков, следить за интернет-активностью пользователя и блокировать сетевые соединения, пишет Ура.ру. 

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