Moody's сообщило о дефолте России по евробондам

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27 июня держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на сумму $100 млн до истечения 30-дневного льготного периода, что международное рейтинговое агентство расценило как дефолт, пишет РБК.

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, по мнению ушедшего из России международного рейтингового агентства Moody's.



«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — говорится в сообщении.



22 июня президент Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях, напомнили в Moody's. Агентство будет рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям.



Дефолт по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства (помимо Moody's это также ушедшие из страны Fitch и S&P), Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования или иностранный суд в случае обращения кредиторов.



В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт. Газета The Wall Street Journal считает, что это произошло впервые с 1918 года.



Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

