Я нашел ошибку
Главные новости:
Шинная компания Michelin объявила об уходе из России
Шинная компания Michelin объявила об уходе из России
Сызранский школьник вошел в число лучших художников российского эко-конкурса
Сызранский школьник вошел в число лучших художников российского эко-конкурса
Сезон свадеб стартовал: в сАмарской области растут продажи платьев, колец и аксессуаров
Сезон свадеб стартовал: в Самарской области растут продажи платьев, колец и аксессуаров
ЦБ в четверг представит модернизированную сторублевую банкноту
ЦБ в четверг представит модернизированную сторублевую банкноту
Финский производитель лифтов KONE продаст бизнес и уйдет из России
Финский производитель лифтов KONE продаст бизнес и уйдет из России
В Самарской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев
В Самарской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев
В Самаре в ближайшее время планируют запустить обновленный автобусный маршрут №36.
В Самаре в ближайшее время планируют запустить обновленный автобусный маршрут №36
Свыше 5,2 тысячи компаний Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»
Свыше 5,2 тысячи компаний Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.04
EUR 56.05
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Moody's сообщило о дефолте России по евробондам

28 июня 2022 10:32
117
Moody's сообщило о дефолте России по евробондам

27 июня держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на сумму $100 млн до истечения 30-дневного льготного периода, что международное рейтинговое агентство расценило как дефолт, пишет РБК.
Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, по мнению ушедшего из России международного рейтингового агентства Moody's.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — говорится в сообщении.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях, напомнили в Moody's. Агентство будет рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям.

Дефолт по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства (помимо Moody's это также ушедшие из страны Fitch и S&P), Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования или иностранный суд в случае обращения кредиторов.

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт. Газета The Wall Street Journal считает, что это произошло впервые с 1918 года.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
27 июня 2022  21:38
Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»
403
Во время встречи Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области и Беларусь планомерно расширяют экономическое сотрудничество.
27 июня 2022  15:58
Дмитрий Азаров и Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и Белоруссии
446
Дмитрий Азаров и Борис Грызлов обсудили программу визита делегации региона в Беларусь.
27 июня 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым
1029
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
27 июня 2022  13:51
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи
393
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
27 июня 2022  12:51
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
508
Весь список