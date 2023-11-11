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Moody's понизило рейтинг США со стабильного до негативного

11 ноября 2023 12:37
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Moody's понизило рейтинг США со стабильного до негативного

Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного, пишет Reuters. Причиной послужил бюджетный дефицит и снижение доступности долга.

«Продолжающаяся политическая поляризация в Конгрессе США повышает риск, что сменяющиеся правительства не смогут достичь консенсуса по фискальному плану, который направлен на снижение доступности долга», – говорится в заявлении агентства.

Федеральные расходы и политическая поляризация вызывают обеспокоенность инвесторов, в связи с чем стоимость гособлигаций США упала до самого низкого уровня за 16 лет.

Старший вице-президент Moody's Уильям Фостер заявил изданию, что исходя из политического календаря, каких-либо решительных шагов не стоит ждать до 2025 г. Рейтинговое агентство отметило, что понижение возможно в среднесрочной перспективе.

После публикации прогноза официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это – одно из следствий «республиканского экстремизма» в конгрессе.

1 августа рейтинговое агентство Fitch сообщило, что понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+. Агентство отметило, что понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку и ослабление управления, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятых «в последнюю минуту» решениях. Американские индексы отреагировали снижением. Агентство S&P снизило рейтинг страны до уровня AA+ еще в 2011 г., пишут Ведомости.

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