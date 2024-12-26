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Минздрав: состояние трех пострадавших в авиакатастрофе близ Актау крайне тяжелое

26 декабря 2024 10:08
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Минздрав: состояние трех пострадавших в авиакатастрофе близ Актау крайне тяжелое

Состояние троих россиян, которые пострадали в результате падения самолета вблизи Актау в Казахстане, оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Уточняется, что еще пятеро граждан РФ, в их числе ребенок, – в состоянии средней степени тяжести.

"По результатам осмотров и обследований, проведенных специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, состояние троих пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян оценивается как крайне тяжелое, одна пациентка в тяжелом состоянии", – рассказал Кузнецов журналистам в четверг.

Он пояснил, что по поручению президента России Владимира Путина, при содействии Министерства иностранных дел страны, по результатам консилиума было принято решение эвакуировать пострадавших спецбортом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет Смотрим.

Во время полета пациентов сопровождает бригада из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалисты МЧС, уточнил Кузнецов.

Крушение самолета самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" произошло вчера около 9:30 утра. Борт, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. По последним данным, этим рейсом летели 16 граждан России.

 

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