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Microsoft разблокировала обновления для пользователей из РФ

13 мая 2024 12:38
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Microsoft разблокировала обновления для пользователей из РФ

Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office, рассказали «Известиям» в ассоциации «Руссофт». Например, Windows 11 23H2 (последний глобальный апдейт системы) вновь скачивается на компьютеры без VPN, аналогичная ситуация и с Office — можно загрузить образ продукта, не прибегая к дополнительному ПО. Ранее такие апдейты на компьютеры с российскими iP-адресами было поставить нельзя.

Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО, — сообщил президент ассоциации «Руссофта» Валентин Макаров.

У корреспондента «Известий» также получилось поставить обновления продуктов компании без использования стороннего ПО. Это удалось сделать как на стационарном компьютере, так и на ноутбуке.

Microsoft в феврале 2022-го прекратила продажи своих продуктов Windows и Office, а также закрыла доступ к крупным обновлениям. В марте нынешнего года стало известно, что корпорация планирует заблокировать работу своих сервисов российским организациям.

Теперь, чтобы обновить или скачать ПО заново, владельцу компьютера на Windows достаточно зайти в соответствующее меню в ОС и нажать клавишу «установить», после чего начнется скачивание новой версии софта с официальных серверов компании. Или пользователь может сделать это из центра загрузок на официальном портале.

 

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