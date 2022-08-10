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Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

10 августа 2022 10:03
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Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на общую сумму 6,9 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Бизнесмен отдал акции почти на семь миллиардов долларов с 5 по 9 августа после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа в Остине.

Агентство добавило, что сделка состоялась через несколько недель после того, как бизнесмен отказался от приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов и последующих судебных исков. Эксперты считают, что деньги могут понадобиться миллиардеру на случай, если он вынужден будет закрыть сделку.

В своем аккаунте Маск ответил на вопрос пользователя, выкупит ли он акции, если сделка не состоится. Бизнесмен ответил утвердительно, пишет Лента.

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