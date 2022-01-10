Маск показал башню Мехазилла, которая будет «ловить» ракеты SpaceX после возврата с орбиты

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Илон Маск выложил видео с башней Мехазилла, которая будет «ловить» первую ступень ракеты Starship после возвращения с орбиты, передает iphones.ru со ссылкой на Aroged.

Высота башни составляет 140 метров. Она имеет небольшую стрелу в форме подковы, за которую должна цепляться ступень Starship.

Ракета сама будет снижать скорость и рассчитывать траекторию приземления.

Сейчас строительство Мехазиллы находится на завершающей стадии. Она располагается на космической базе SpaceX в Техасе.

Компания рассчитывает, что новый метод приземления ракет значительно сократит интервал между запусками, по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.

Фото: скринщот видео