Макрон намерен добиваться прекращения огня на время Олимпиады

205

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении добиться прекращения огня во всех вооруженных конфликтах на время Олимпийских игр в Париже, сообщает Sportmail.ru.

«Мы будем работать над олимпийским перемирием. Я постараюсь привлечь к этой работе многих наших партнеров. Через несколько недель в Париж приедет председатель КНР, я попрошу его помочь мне», — заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV.

В марте Макрон заявлял о том, что предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ожидается, что в Париж смогут приехать около 80 спортсменов из России и Белоруссии.