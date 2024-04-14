Крупнейшая в мировой истории атака боевых дронов на Израиль

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Жителям ряда районов севера и юга Израиля разрешили покинуть территорию вблизи убежищ. Но воздушное пространство страны пока закрыто для авиарейсов из-за иранской атаки.

Самая массированная атака боевых дронов в мировой военной истории. По данным израильский армии, в эту ночь Иран направил на цели в Израиле более 400 беспилотников. Сообщения о первой волне запущенных боевых машин появились в местных СМИ в 22:45. Через час была зафиксирована новая волна атаки, затем еще одна. Представитель ЦАХАЛ в прямом эфире предупредил граждан о приближении воздушной армады, пишет Смотрим.

"Иран предпринял широкомасштабную скоординированную атаку на Израиль. Иранский режим выпустил по государству Израиль беспилотники весом более 200 кг, крылатые и баллистические ракеты. Вместе с союзниками и партнерами по всему региону мы действуем, чтобы защитить Израиль от нападения Ирана. Нам удалось перехватить подавляющее большинство ракет и беспилотников за пределами Израиля. Несколько иранских ракет упали на территории Израиля, причинив незначительный ущерб военной базе, обошлось без жертв", – заявил представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Кадры пролета иранских дронов над территорией Ирака показали в новостях мировых телеканалов. Запуски беспилотников также были зафиксированы из Ирана, Йемена и Ирака. Первую волну встретили и серьезно проредили ПВО и ВВС Иорданского королевства. В Аммане заранее сообщили, что не намерены пропускать боевые беспилотники через свое воздушное пространство.

Спустя некоторое время пришли подтвержденные сообщения о пусках баллистических ракет. Их подлетное время составляет до 15 минут. И около двух часов ночи в Израиле раздались сигналы предупреждающие о воздушной атаке.

В районе Галилее, над Иерусалимом, в Араде и Беэр-Шеве звучал сигнал воздушной тревоги "Цева Адом". Жители Тель-Авива с балконов наблюдали, как на отдалении стартуют в ночное небо ракеты сил ПВО. Жертвой атаки стал ребенок, житель юга Израиля, его тяжело ранило осколком сбитой ракеты. Спустя пятнадцать минут после налета, ЦАХАЛ сообщит, что перехвачены 99% иранских ракет и беспилотников.

Иранской атаки в Израиле ждали последние две недели. То, что Тегеран отомстит, ответит за уничтоженное 1 апреля текущего года здание иранского консульства в Дамаске и погибших под руинами генералов и офицеров Корпуса стражей исламской революции, в Израиле не сомневались.

Многоступенчатая система противоракетной обороны уже накануне была приведена в состояние полной готовности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал граждан о столкновении с Ираном всего за несколько минут до начала атаки дронов.

В Израиле вновь введен режим военного времени. Небо над страной закрыто.Отменены занятия в школах, массовые мероприятия. Не работают пляжи и парки. После иранской воздушной атаки здесь не считают инцидент исчерпанным. Высокопоставленный чиновник израильского правительства заявил, что ответ по Ирану будет серьезным и мощным.