Я нашел ошибку
Главные новости:
26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России
26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России
В Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Самаре мужчина выпал из окна 15-го этажа
В Самаре мужчина выпал из окна 15-го этажа
В Самаре после ДТП двое попали в больницу
В Самаре после ДТП двое попали в больницу
Крупнейшая в мировой истории атака боевых дронов на Израиль
Крупнейшая в мировой истории атака боевых дронов на Израиль
Житель Челно-Вершинского района был в гостях и угнал авто хозяина
Житель Челно-Вершинского района был в гостях и угнал авто хозяина
89-летняя самарчанка поверила мошеннику
89-летняя самарчанка поверила мошеннику
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные

Крупнейшая в мировой истории атака боевых дронов на Израиль

14 апреля 2024 10:58
122
Крупнейшая в мировой истории атака боевых дронов на Израиль

Жителям ряда районов севера и юга Израиля разрешили покинуть территорию вблизи убежищ. Но воздушное пространство страны пока закрыто для авиарейсов из-за иранской атаки.

Самая массированная атака боевых дронов в мировой военной истории. По данным израильский армии, в эту ночь Иран направил на цели в Израиле более 400 беспилотников. Сообщения о первой волне запущенных боевых машин появились в местных СМИ в 22:45. Через час была зафиксирована новая волна атаки, затем еще одна. Представитель ЦАХАЛ в прямом эфире предупредил граждан о приближении воздушной армады, пишет Смотрим.

"Иран предпринял широкомасштабную скоординированную атаку на Израиль. Иранский режим выпустил по государству Израиль беспилотники весом более 200 кг, крылатые и баллистические ракеты. Вместе с союзниками и партнерами по всему региону мы действуем, чтобы защитить Израиль от нападения Ирана. Нам удалось перехватить подавляющее большинство ракет и беспилотников за пределами Израиля. Несколько иранских ракет упали на территории Израиля, причинив незначительный ущерб военной базе, обошлось без жертв", – заявил представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари.

Кадры пролета иранских дронов над территорией Ирака показали в новостях мировых телеканалов. Запуски беспилотников также были зафиксированы из Ирана, Йемена и Ирака. Первую волну встретили и серьезно проредили ПВО и ВВС Иорданского королевства. В Аммане заранее сообщили, что не намерены пропускать боевые беспилотники через свое воздушное пространство.

Спустя некоторое время пришли подтвержденные сообщения о пусках баллистических ракет. Их подлетное время составляет до 15 минут. И около двух часов ночи в Израиле раздались сигналы предупреждающие о воздушной атаке.

В районе Галилее, над Иерусалимом, в Араде и Беэр-Шеве звучал сигнал воздушной тревоги "Цева Адом". Жители Тель-Авива с балконов наблюдали, как на отдалении стартуют в ночное небо ракеты сил ПВО. Жертвой атаки стал ребенок, житель юга Израиля, его тяжело ранило осколком сбитой ракеты. Спустя пятнадцать минут после налета, ЦАХАЛ сообщит, что перехвачены 99% иранских ракет и беспилотников.

Иранской атаки в Израиле ждали последние две недели. То, что Тегеран отомстит, ответит за уничтоженное 1 апреля текущего года здание иранского консульства в Дамаске и погибших под руинами генералов и офицеров Корпуса стражей исламской революции, в Израиле не сомневались.

Многоступенчатая система противоракетной обороны уже накануне была приведена в состояние полной готовности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал граждан о столкновении с Ираном всего за несколько минут до начала атаки дронов.

В Израиле вновь введен режим военного времени. Небо над страной закрыто.Отменены занятия в школах, массовые мероприятия. Не работают пляжи и парки. После иранской воздушной атаки здесь не считают инцидент исчерпанным. Высокопоставленный чиновник израильского правительства заявил, что ответ по Ирану будет серьезным и мощным. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
13 апреля 2024  15:08
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
422
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
13 апреля 2024  13:50
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
409
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
13 апреля 2024  12:12
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
390
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление.
13 апреля 2024  11:20
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление
434
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
12 апреля 2024  11:00
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
362
Весь список