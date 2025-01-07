Китай закрыл для туристов доступ к Эвересту после землетрясения

73

Гора Эверест временно закрыта для посещения туристами. Эта мера была предпринята на фоне произошедшего в Тибете землетрясения магнитудой 6,8, пишет Смотрим.

Об этом сообщает управление культуры и туризма уезда Тингри Тибетского автономного района.

"В связи с землетрясением магнитудой 6,8, произошедшим в уезде Тингри городского округа Шигадзе 7 января 2025 года, ради защиты жизни и имущества туристов и персонала, ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10.00 7 января 2025 года", – сказано в официальном заявлении.

Об открытии горы для туристов местные власти сообщат отдельно. На данный момент в нескольких населенных пунктах идут работы по оценке ущерба от природного катаклизма. Сообщается о 53 погибших и 62 получивших травмы тот или иной степени тяжести.

О землетрясении в китайском Тибете стало известно в 09:05 по местному времени (04:05 мск). По данным CENC, это землетрясение стало самым мощным в регионе за последние пять лет.

Фото: pxhere.com