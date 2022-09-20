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Казахстан начал задерживать российские фуры с грузом из Европы

20 сентября 2022 10:12
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Казахстан начал задерживать российские фуры с грузом из Европы

Российские грузовики начали задерживать в Казахстане из-за новых требований со стороны Астаны, сообщили «Известиям» 20 сентября в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Это коснулось отечественных компаний, которые везут товары от границы с Евросоюза (ЕС), где прицепы перецепляют с тягача европейской компании на машину организации из РФ.

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать, — рассказал «Известиям» представитель ассоциации.

Пока с проблемами столкнулись три компании: «АвтоТранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистический оператор «Траско», следует из письма Минтранса РФ в мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана от 12 сентября (копия есть у «Известий»). Как сказано в документе, на этих перевозчиков планируют наложить штрафы. По данным АСМАП, это около €3 тыс. на каждый случай задержания (около 180 тыс. рублей).

По данным Минтранса РФ, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, выданные не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС — той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении, сказали «Известиям» в АСМАП.

К тому же у российских водителей есть казахстанские разрешения, указано в письме из Минтранса к коллегам из Астаны. В ведомстве считают новые требования необоснованными и попросили Казахстан отменить их и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.

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