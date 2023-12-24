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В Ватикане на площади Святого Петра в предпраздничный день собрались паломники со всего мира.

Католики готовятся встретить Рождество. 24 декабря ночью в храмах пройдут праздничные службы, пишет Смотрим.

В Ватикане на площади Святого Петра в предпраздничный день собрались паломники со всего мира. За несколько недель до Рождества там установили ёлку высотой 28 метров и вертеп. В полдень папа римский Франциск поприветствовал с балкона верующих и призвал их заботиться о тех, кому трудно и одиноко, и открыть свои сердца доброте и кротости.

"Всем вам желаю провести Сочельник в молитве, с теплотой и милосердием. Хочу дать вам один совет: давайте не путать празднование с потребительством. Христианин должен провести праздник в простоте, без расточительства и разделить то, что он имеет, с теми, кому не хватает самого необходимого. Пусть Бог, воплотившийся в человеке, вселит человечность в сердца людей", – сказал глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск.