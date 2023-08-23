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Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

23 августа 2023 17:56
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Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности.

Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических исследований, передает РИА Новости.

Автоматическую станцию "Чандраян-3" запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности.

Спускаемый модуль "Викрам" отделился 17 августа и провел две операции по снижению.

Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".

ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент "Чандра"), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.

Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха — Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.

 

Фото:    ru.freepik.com

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