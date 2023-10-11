Футболисту Криштиану Роналду могут назначить почти 100 ударов плетьми за нарушение закона Ирана

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Португальскому футболисту Криштиану Роналду могут назначить 100 ударов плетьми в качестве наказания за нарушение закона Ирана после появившегося видео, на котором нападающий обнял иранскую художницу с ограниченными возможностями, передает ТАСС со ссылкой на иранский портал Rouydad24.

Как сообщает Лайф, После матча футболист встретился со своей фанаткой — местной художницей, которая нарисовала его портрет. Роналду поблагодарил её, обнял и поцеловал в макушку. Однако теперь его в Иране ждёт наказание за "прелюбодеяние" с человеком, который не состоит в браке. Если Роналду вернётся в Иран, то там ему грозит 99 ударов плетью.

Фото: freepik.com