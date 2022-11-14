Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль

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С вероятностью до 60% на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы температура воздуха будет значительно выше исторических норм, сообщили ученые из структуры ЕС.



Великобританию и часть Европы с декабря по февраль ожидает аномально теплая погода — температура воздуха превысит исторические значения, тогда как количество осадков значительно сократится. Об этом сообщили ученые службы ЕС по борьбе с изменением климата Copernicus, передает Bloomberg.



Согласно прогнозу, в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей температура воздуха превысит средние исторические значения. Так, с вероятностью от 50 до 60% температура будет значительно выше на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы.



«Поскольку большинство погодных моделей предсказывают относительно мягкие условия на оставшуюся часть 2022 года, газа, вероятно, будет достаточно для удовлетворения спроса даже в случае начала похолодания в 2023 году», — написала Eurasia Group незадолго до появления отчета Copernicus.



Также ожидается, что в центральной и южной части США, а также в Китае, Японии и России температура зимой будет значительно выше нормы — вероятность этого оценивается от 60 до 70%, пишет РБК.



