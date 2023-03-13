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Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе, но не стал обещать американцам, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции, сообщает РИА Новости.

В пятиминутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система остается в безопасности.

"Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", — сказал он, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.

Руководство обанкротившихся банков уволят, виновных привлекут к ответственности, добавил Байден.

Уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь.

Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.

Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.

Как сообщает «ФедералПресс», речь Байдена ускорила падение акций американских банков. После его выступления в Штатах остановили торги акциями First Republic bank, которые рухнули на 66 %. Еще на 77 % обвалились акции Western Alliance.

Отреагировала на выступление Байдена и Европа. Акции европейских банков упали на 8-14 %.

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