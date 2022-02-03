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68-летний китайский актер Джеки Чан принял участие в эстафете огня зимних Олимпийских игр. Он стал 30 факелоносцем эстафеты.

Олимпийский огонь Чан пронес по самому посещаемому участку Великой китайской стены – Бадалин. По словам Джеки Чана, стать факелоносцем во второй раз – большая честь для него. Актер участвовал в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Он отметил, что несмотря на 10-градусный холод на Великой китайской стене, его сердце согревается при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты.

Вечером 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Игр, передает Радио Маяк.