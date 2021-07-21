Десятилетний австриец, написавший письмо Путину, получил ответ от президента

141

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер получил подарки от Владимира Путина после того, как написал ему письмо с просьбой "не терять веру в Европу", следует из сообщения, опубликованного в Facebook российского МИД, передает РИА Новости.

В своем послании он отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней.

"По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык", — отметило внешнеполитическое ведомство.

МИД также поблагодарил мальчика за интересное письмо и напомнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

Фото: ТАСС