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Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X превысило 70 млн

9 февраля 2024 12:55
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Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X превысило 70 млн

Число просмотров интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону превысило 70 млн за более чем 9 часов с момента публикации.

На данный момент количество репостов составляет 170,4 тыс. Пользователи соцсети поставили 593,3 тыс. отметок «нравится».

В закладки видео добавили 174,7 тыс. человек.

Ранее в этот день на сайте Кремля также было опубликовано полное интервью Путина журналисту Карлсону, оно длится 2 часа 6 минут. Среди прочего российский лидер дал небольшую историческую справку о том, как складывалась Киевская Русь, а позже — единое российское государство с центром в Москве, а также назвал предпосылки развития украинизации и национализма на территории Украины, пишут "Известия".

 

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