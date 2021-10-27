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Так называемое частное затмение Луны произойдет 19 ноября и будет видно жителям восточных регионов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В этот день Луна пройдет через южную часть земной тени. Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут – с 10:20 до 13:48 по московскому времени.

В момент максимальной фазы, в 12:04, оно будет выглядеть практически как полное с ярко освещённым южным краем спутника Земли.

Однако затмение невозможно будет увидеть в Москве, так как Луна в это время будет находиться под горизонтом, отметили астрономы.