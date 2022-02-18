90

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Он обвиняет бывшую супругу в том, что она без его ведома продала долю в их совместной винодельне российскому бизнесмену – сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы. Речь о французской винодельне Шато Миравал, актёры приобрели её в 2008 году.

В 2016 году Джоли подала на развод, а в прошлом году решила продать свою долю в винодельне "неназванному покупателю". Питт не возражал, но хотел лично одобрить кандидатуру нового партнёра. А потом выяснил, что долю приобрёл российский предприниматель Юрий Шефлер.

По словам актера, продажа доли в винодельне "внесла хаос" в его возможности управлять бизнесом, передает Радио Маяк.

Питт настаивает, что Джоли умышленно скрыла от него детали сделки. Он требует её аннулировать и покрыть нанесенный ему ущерб.

Фото: commons.wikimedia.org/ By SpreePiX from Budapest