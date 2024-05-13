Более 60 человек заразились холерой на французском острове Майотта

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На Майотте мобилизованы полевые бригады, которые проводят дезинфекцию домов, раздают антибиотики родственникам заразившихся, ставят прививки – отметила корреспондент "Вестей ФМ".

На данный момент известно о более чем о 60 официальных случаях заражения холерой на острове Майотта – рассказала собственный корреспондент "Вестей ФМ" в Европе Регина Севостьянова. Хотя эта статистика может оказаться неполной, потому что местные жители боятся сообщать о случаях заболевания.

"Они не пользуются телефоном, скрывают болеющих и до последнего не хотят обращаться за помощью. На Майотте мобилизованы полевые бригады, которые проводят дезинфекцию домов, раздают антибиотики родственникам заразившихся, ставят прививки. Они также пытаются ограничить доступ населения к открытым источникам воды. На острове существует проблема водоснабжения. Многие жители пользуются общественными кранами. Полностью заменить эту воду бутилированной власти пока не могут", – пояснила корреспондент.

По её словам, на Майотте существует всего одна клиника, сотрудники которой сейчас должны заботиться о приезжих и бороться со вспышкой холеры среди собственного населения.

"Бактерию, как считают французские власти, в марте привезли на небольших деревянных лодочках, которые используют беженцы с Коморских островов, расположенных по соседству", – добавила она.

Между тем правительство Франции успокаивает население, в частности, министр здравоохранения страны заявил, что в стране нет эпидемии холеры, пишет Смотрим.