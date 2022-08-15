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Более 40 человек погибли при пожаре в церкви в Египте

15 августа 2022 10:18
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При пожаре также пострадали 14 человек.

В результате пожара в церкви Або Сефейн в египетской провинции Эль-Гиза погиб по меньшей мере 41 человек, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По данным Коптской православной церкви в Египте, возгорание произошло в одном из храмов в густонаселенном районе Имбаба на окраине Каира во время собрания. При пожаре также пострадали 14 человек.

Как сообщают источники Reuters, пожар вспыхнул в тот момент, когда 5 тыс. верующих собрались на мессу в церкви, из-за чего произошла давка.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил местным чрезвычайным службам оперативно локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим.

 

Фото: RealRajanjha / Twitter / РБК

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