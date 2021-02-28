Я нашел ошибку
Главные новости:
В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащие живы.
Российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии
Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок.
Бойцовый петух убил хозяина, ударив ножом в пах
В Самаре заболели 139 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Муниципальные службы чистят город от снега.
По поручению Дмитрия Азарова в Самаре сегодня  проходит "Воскресник"
Apple Pay заработает для всех карт Мир с 27 апреля
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Доберутся ли Крылья Советов до вершины? Анонс 27-го тура ФНЛ
Доберутся ли "Крылья Советов" до вершины? Анонс 27-го тура ФНЛ
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.44
0.97
EUR 90.37
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Бойцовый петух убил хозяина, ударив ножом в пах

28 февраля 2021 14:49
41
Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок.

Бойцовый петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями в индийском штате Телангана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of India.

По данным полиции, 45-летний Танугул Сатиш привез птицу в город Джагитал для участия в боях. Перед самым началом схватки петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом. Истекающего кровью Сатиша повезли в местный госпиталь, но по дороге он умер.

Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве и доставили петуха в участок. Вместе с тем они опровергли заявления новостных телеканалов о том, что птицу якобы арестовали.

"В обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны", — сообщил субинспектор Б. Дживан.

Он добавил, что птице не будут предъявлять обвинения, но ее нужно представить суду как причину смерти человека. Судьбу петуха определит судья.

Дживан уточнил, что вместо пернатого полиция арестует и доставит в суд людей, принимавших участие в запрещенных в штате Телангана петушиных боях.

 

Фото:  pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
28 февраля 2021  13:14 
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
 Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал Губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
163
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
28 февраля 2021  12:47 
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В больницах остаются 2879, вылечились и выписаны 44741 человека.  Здравоохранение
200
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
28 февраля 2021  11:36 
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
В частности, с первого дня весны обработка данных будет производиться по строгим правилам. В стране
226
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.
27 февраля 2021  16:34 
Самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
1310
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
27 февраля 2021  10:50 
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
Большая часть средств – 3 миллиарда 750 миллионов рублей – будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Строительство
1658
Весь список