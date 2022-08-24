Бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом, совершившим кругосветку

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Бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом в мире, совершившим кругосветное путешествие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).

Путешествие Мака началось в марте из аэропорта в районе села Кондофрей на западе Болгарии и завершилось в среду днем на том же месте. Он отправился в полет 16-летним подростком и отпраздновал 17-й день рождения в дороге.

В конце июля юный летчик на сверхлегком самолете Shark получил разрешение на полет через воздушное пространство России. Тогда в целях безопасности Росавиация поручила региональным службам Дальнего Востока взять этот полет под особый контроль.

Как ожидается, достижение Рутерфорда будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: AP Photo / Jordan Simeonov / РИА Новости