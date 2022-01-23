Акции протеста накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс человек

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Акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс человек по всей стране, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на МВД страны. Большинство из примерно 170 акций прошло в мирном ключе. Однако два чиновника из Перпиньяна на юге Франции сообщили, что на них напала группа антиваксеров, оскорбила и избила.

Неделей ранее число манифестантов было в полтора раза больше – 54 тысячи. Вакцинный пропуск, который будет распространяться на французов старше 16 лет, начнет действовать в стране завтра. Он будет необходим для посещения кафе, театров, музеев и других общественных мест. Документ будут выдавать только после прохождения полного курса вакцинации. Его введение обусловлено распространением штамма "омикрон". Сейчас Франция переживает пятую волну пандемии коронавируса, передает Радио Маяк.