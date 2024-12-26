31 декабря с небосвода пропадет Луна

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Окончание года ознаменуется астрономическим явлением под названием «“черная” Луна». 31 декабря спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения, так как ее диск целиком окажется в тени планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

Как пояснила заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Однако 31 декабря 2024 года выпадает «лишняя», пятая, фаза Луны. Это новолуние, когда спутник обращен к Земле неосвещенной стороной, и поэтому не видим, пишет pogoda.mail.ru.

«Спутник Земли успеет вступить в, условно говоря, пятую фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние», — отметила Нестеренко.

Увидеть Луну невооруженным глазом можно будет только в том случае, если знать, где находится спутник Земли в данный момент. Другой шанс увидеть Луну — если в нее врежется метеорит и произойдет вспышка. Это происходит примерно один раз в час.

Двигаясь по ночному небу, Луна в разных фазах иногда «покрывает» собой звезды. Это явление называют покрытием Луной каких-либо небесных объектов, расчетная траектория которых окажется на траектории спутника Земли. 4 января ожидается покрытие Луной Сатурна, его есть шанс увидеть у жителей Центральной России. 5 января в вечернее время жители Сибири смогут увидеть покрытие Луной Нептуна.

«Фаза Луны будет уже вполне видима — треть диска; и явление “упрятывания” планеты за Луну и потом “выхода” из-за диска Луны будет хорошо видно. Но наблюдать это явление придется, терпеливо ожидая и первого контакта, и последнего», — рассказала Альфия Нестеренко.