Яхты, SUP-борды и катамараны: десятый пресс-тур туристического проекта

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4 августа 2021 года состоится десятый пресс-тур проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке областного Правительства.

На протяжении всего лета каждую неделю представители СМИ отправляются в пресс-туры, чтобы увлекательно рассказать о новых и интересных туристических местах Самарской губернии. За два месяца участники проекта уже побывали в самых красивых местах Самарской Луки, познакомились с флорой и фауной заповедников нашей области, присутствовали на презентациях новых объектов размещения, осуществили сплав по малым рекам Самарской области. Впереди – открытие новых туристических точек притяжения.

В этот раз журналисты и блогеры посетят яхт-клуб «Дружба». Парусная яхта – прекрасный отдых на воде, а парусные гонки – один из увлекательных видов спорта. Яхт-клуб «Дружба» был создан на берегу Волги более 50 лет назад. Сегодня клуб объединяет более 200 спортсменов, яхтсмены клуба успешно выступают на чемпионатах России, Европы и мира. Парусный флот яхт-клуба насчитывает 36 швертботов, 15 крейсерских судов, которые принимают активное участие в регатах.

В ходе 10 пресс-тура журналисты и блогеры разделятся на 4 группы и поочередно испытают спортивные яхты i550 от проекта «Яхтинг для всех», катамараны от капитана Евгения Козлова, SUP-борды и виндсерфинги от спортивного клуба «Сила Ветра», а также сделают фото возле знаменитого тольяттинского маяка.

В завершении пресс-тура состоится захватывающая гонка на крейсерских яхтах, участвующих в крупнейшем мероприятии «Кубок сезона». Участники гонки возьмут несколько представителей средств массовой информации и блогеров на борт в качестве членов экипажа. Те, кто предпочтет наблюдать, а не участвовать, будут следить за ходом гонки с катамарана.